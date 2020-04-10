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Boris Johnson'ın babası: Oğlum henüz yaşlanmadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, oğlunun zamana ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi |
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Boris Johnson'ın babası: Oğlum henüz yaşlanmadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Başkent Londra'daki bir hastanede tedavisi süren Johnson, perşembe günü kaldığı yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

DURUMU SON DERECE İYİ

Johnson'ın sözcüsü, İngiliz başbakanın normal servise alınarak burada yakından takip edildiğini ve durumunun son derece iyi olduğunu aktardı.

BORIS JOHNSON'IN BABASI KONUŞTU

Oğlunun durumu hakkında konuşan Stanley Jonhson, 55 yaşındaki siyasetçi için, "Henüz yaşlanmadı." ifadesini kullandı.

"ZAMANA İHTİYACI VAR"

Baba Johnson, oğlunun hastalıktan kurtulması için zamana ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Boris Johnson'ın babası: Oğlum henüz yaşlanmadı

(Boris Johnson ve babası Stanley Johnson)

KORONAYA YAKALANDI

27 Mart'ta Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıkmış, İngiliz başbakan hemen karantinaya alınmıştı.

Johnson'ın yokluğunda hükümete Dışişleri Bakanı Dominic Raab önderlik etti.

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