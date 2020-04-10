Boris Johnson'ın babası: Oğlum henüz yaşlanmadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, oğlunun zamana ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

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Hosting nedir

Hosting veya Barındırma, bir web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin veya dokümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda tutulmasıdır.