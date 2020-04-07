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Boris Johnson'ın hayatta kalma şansı yüzde 54

İngiliz basınında, koronavirüse yakalanan Başbakan Boris Johnson'ın hayatta kalma olasılığı değerlendirildi.

Haber Merkezi |
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Boris Johnson'ın hayatta kalma şansı yüzde 54

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun ağırlaşmasının ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

İngiliz basını, Johnson'ın durumunu ilk sayfalarından okurlarına duyurdu. Daily Mirror, "Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor" manşetiyle çıktı. The Telegraph gazetesinin başyazısında, "Başbakana acil şifa diliyoruz" ifadesi vardı.

"KOLAYCA İYİLEŞEMEMESİ ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Gazetenin yazısında, "Başbakanın, krizin önemli bir anında hastaneye kaldırılması, pazar akşamı Kraliçe'nin gidermeye çalıştığı ulusal savunmasızlık hissini güçlendirdi. Johnson'ın maruz kaldığı stres düşünüldüğünde, kolayca iyileşememesi şaşırtıcı değil." dendi.

Gazetenin küresel sağlık güvenliği editörü Paul Nuki, Boris Johnson'a oksijen verilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Boris Johnson'ın hayatta kalma şansı yüzde 54

İNGİLİZ BAŞBAKANIN BİLİNCİ KAPALI DEĞİL

Solunum cihazına bağlanan kişilerin çoğunun bilincinin kapatıldığını ifade eden Nuki, bilindiği kadarıyla 55 yaşındaki Jonhson'da böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

JOHNSON'IN HAYATTA KALMA İHTİMALİ YÜZDE 54

Yazıda East Anglia Üniversitesi Tıp Profesörü Paul Hunter'ın "Koronavirüs vakalarında yoğun bakıma alınan kişilerin yarısı maalesef ölüyor" ifadelerine de yer veren Nuki, İngiliz başbakanın yaşındaki hastalarda hayatta kalma şansının yüzde 54 olduğunu aktardı.

Boris Johnson koronavirüse yakalandı VİDEO

Boris Johnson'ın hayatta kalma şansı yüzde 54

Boris Johnson'ın hayatta kalma şansı yüzde 54

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