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Boris Johnson'ın hemşehrileri sevindi

Boris Johnson, başbakan Olduktan sonra Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde yaşayan hemşehrileri hem mutlu oldu hem de ondan yardım istedi.

Haber Merkezi | 23.07.2019 - 20:30..
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İngiltere Başbakanı Theresa May'in, 7 Haziran’da partisinin liderliğinden istifa edeceğini duyurmasının ardından, Boris Johnson 92 bin 153 oy alarak ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı.

55 yaşındaki Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

KÖYLERİNE BEKLİYORLAR

Hemşehrilerinin İngiltere Başbakanı olduğunu duyan Kalfatlılar ise köy meydanında bir araya gelerek aldıkları haberin sevincini yaşadı. Köy muhtarı Bayram Tavukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boris Johnson'ın başbakan olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Boris Johnson'u Kalfat'a beklediklerini ifade eden Tavukçu, hemşehrileri olarak İngiltere'ye gidip kendisini tebrik etmek istediklerini kaydetti.

Boris Johnson'ın hemşehrileri sevindi

"ONUR VE GURUR VERİCİ"

Köy sakinlerinden Mustafa Bal da köylerinden ve bir Türk sülalesinden başbakan çıkmasının kendilerini onurlandırdığını söyledi. Boris Johnson adına çok mutlu olduklarını dile getiren Bal, "Dünyada liderlik yapabilecek kişiler bu sülaleden çıkabiliyor. Bu da bize onur ve gurur verdi. Buradaki ev sülalesine Sarıoğlangiller derler. Boris Johnson'ın sarılığı da o sülaleden geliyor zaten" dedi.

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu VİDEO

KÖYDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN YARDIM BEKLİYORLAR

Köy sakinlerinden Selim Barışkan da Boris Johnson'u tebrik ettiğini, köylerinin sorunlarının çözülmesinde kendisinden yardım beklediklerini ifade etti.

Boris Johnson'ın hemşehrileri sevindi

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