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Boris Johnson'ın kabinesinde yaprak dökümü

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson'ın ardından, Çalışma Bakanı Amber Rudd da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AA | 08.09.2019 - 05:54..
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Boris Johnson'ın kabinesinde yaprak dökümü

Çalışma Bakanı Amber Rudd, Twitter'dan yayımladığı mesajla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bakan Rudd, görevini bırakmasına gerekçe olarak Başbakan Boris Johnson'ın 21 milletvekilini Muhafazakar Partinin parlamento grubundan ihraç etmesini gösterdi.

Boris Johnson'ın kabinesinde yaprak dökümü

"İYİ, SADIK MUHAFAZAKARLAR İHRAÇ EDİLDİ"

"İyi, sadık Muhafazakarlar ihraç edilirken seyirci kalamam." ifadesini kullanan Rudd, partisinin parlamento grubundan da ayrıldığını kaydetti.

KARDEŞİ DE GÖREVİNİ BIRAKMIŞTI

Johnson'ın kardeşi Jo Johnson da önceki gün kabinedeki görevinden ve milletvekilliğinden istifa etmişti.

Jo Johnson istifa gerekçesini aile bağlarına sadakat ile ülke çıkarları arasında kalması olarak açıklamıştı.

Boris Johnson'ın kabinesinde yaprak dökümü

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