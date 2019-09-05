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Boris Johnson'ın kardeşi görevinden istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson, Muhafazakar Parti'den ve bakan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

REUTERS | 05.09.2019 - 17:41..
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2010'dan bu yana milletvekili olan Jo Johnson, bir önceki başbakan Theresa May'in Brüksel'le vardığı Brexit anlaşmasına karşı çıkarak, ulaştırma bakan yardımcılığından istifa etmişti.

Theresa May'in istifasının ardından temmuz ayında göreve gelen Boris Johnson, kardeşi Jo Johnson'ı bakan yardımcısı yapmıştı.

"ULUSAL ÇIKARLARIMIZ VE AİLEME SADAKATİN ARASINDA BÖLÜNDÜM"

Jo Johnson, "Ulusal çıkarlarımız ve aileme sadakatin arasında bölündüm." diyerek, Üniversiteler ve Bilimden Sorumlu Eğitim Bakanı Yardımcılığı görevinden ve Boris Johnson'ın lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti'den istifa etti. Jo Johnson, Twitter'da yaptığı paylaşımda, bunun "çözümü olmayan bir gerilim" yarattığını ve milletvekilliği ile bakanlık görevlerinin başka bir isim tarafından yürütülmesinin zamanı geldiğini belirtti.

Boris Johnson'ın kardeşi görevinden istifa etti

YENİDEN ADAY OLMAYACAK

Johnson, olası bir erken genel seçimde yeniden aday olmayacak. 2016'da Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış referandumunda AB'de kalınmasından yana oy kullanan Jo Johnson, Brexit karşıtı.

Boris Johnson'ın kardeşi görevinden istifa etti

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