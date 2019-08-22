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Boris Johnson'ın rahatlığı olay oldu

Fransa'ya giden İngiltere Başbakanı Johnson'ın, Macron ile görüşmesinde verdiği pozlar dünya medyasının gündemine oturdu.

AA & Ensonhaber | 22.08.2019 - 20:21..
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Boris Johnson'ın rahatlığı olay oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde Boris Johnson'ın rahat tavırları dikkat çekti.

BORİS RAHATLIĞI

Dedesi aslen Çankırı Kalfatlı olan Boris Johnson'ın tavırları dünya medyasında gündem oldu. Fransız medyasında Johnson'ın tavırlarına tepki vardı.

Boris Johnson'ın rahatlığı olay oldu

Boris Johnson'ın rahatlığı olay oldu VİDEO

GÜNDEM BREXİT

Macron ve Johnson görüşmede Brexit konusunu ele aldı.

Macron, Brexit konusunda, "31 Ekim'de anlaşmasız ayrılık dahil her senaryoya hazırlanıyoruz." dedi.  Brexit konusuna bir ay içinde çözüm bulunması gerektiğini belirten Macron, yeni bir anlaşma yapmanın söz konusu olmadığına işaret etti. Macron, Brexit'e ilişkin anlaşmada yer alan 'tedbir maddesinin' İrlanda'da istikrarı sağladığını da kaydetti.

Boris Johnson'ın rahatlığı olay oldu

Johnson da "31 Ekim'de anlaşmasız veya anlaşmalı şekilde AB'den ayrılmamız gerekiyor." diye konuştu. İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra da Fransa ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirten Johnson, Brexit konusunu 31 Ekim'i beklemeden hızlı biçimde çözüme kavuşturmak gerektiğini kaydetti.

Boris Johnson'ın rahatlığı olay oldu

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