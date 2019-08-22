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Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Merkel tarafından Berlin'de ağırlanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın umursamaz tavırları, ülkenin gündemine oturdu.

AA & Ensonhaber | 22.08.2019 - 09:48..
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Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

ALMAN'I KIZDIRAN HAREKETLER

İki lider objektiflere poz verdikten sonra tören alanına doğru ilerledi.

Bu sırada objektifler İngiltere Başbakanı Johnson'ın ellerine döndü.

İki elini belinde bağlayan Johnson, bu şekilde tören alanına doğru ilerledi.

Basının dikkatinden kaçmayan bu tavırlar, basın toplantısı öncesinde ve sonrasında da devam etti.

Almanlar, Avrupa Birliği ile yol ayrımında olan İngiltere Başbakanı'nın bu tavırları karşısında oldukça kızgın.

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı VİDEO

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

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