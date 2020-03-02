Borisov, kapıları kapatın demek için geliyor

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu vahim olay sonrası, Avrupa Birliği'nin verdiği sözleri tutmaması üzerine sınır kapılarının mültecilere açılmasının talimatını vermişti.

Sınır kapılarının açılmasından sonra Türkiye'nin dört bir yanında bulunan mülteciler, Avrupa'ya geçmek için Yunanistan ile Bulgaristan sınırına dayandı

BULGARİSTAN BAŞBAKANI KAPILARI KAPATIN DEMEK İÇİN GELİYOR

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Türkiye'ye ziyareti gerçekleştirecek.

Ziyarette en önemli gündem maddesi sınırdaki göçmenlerin durumu.

Borisov Türkiye'nin sınır kapılarından geçişleri engellemeyeceği açıklaması sonrasında Erdoğan'la görüşecek AB'den ilk siyasetçi olacak.

Bulgaristan hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Borisov'un Erdoğan'la Suriye'deki krizin sona erdirilmesi ve bölgedeki göç sorununu görüşeceği belirtildi.

Bulgaristan Başbakanı bu görüşme öncesinde ziyaretiyle ilgili olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.