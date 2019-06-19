Boris'ten İslamofobi mesajı

İngiltere'de Brexit yüzünden koltuğunu kaybeden Theresa May'in yerine, en güçlü aday Boris Johnson gözüküyordu.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliği için yarışan Johnson, partinin Avam Kamarası grubunda yapılan ikinci tur oylamada 126 oyla bir kez daha ilk sırayı almıştı.

İngiltere'de gözlerin çevrildiği başbakanlık ve Tory liderliği yarışının favori ismi Boris Johnson ilk defa katıldığı tartışma programında diğer dört adayla kozlarını paylaştı.

Programda, Johnson'a çarşaflı kadınları posta kutusuna benzettiği ifadeleri dahil bazı açıklamaları hatırlatıldı. Bunun üzerine Johnson, gazetecilik yaptığı son 20-30 sene içinde yazdığı makalelerden alınan ifadelerinin büyütüldüğünü savunarak, "Elbette ki sözlerimin neden olduğu incitmelerden dolayı üzgünüm" dedi.

"DEDEM GURUR DUYARDI"

Boris Johnson, İslam karşıtı olmadığını göstermek için büyük dedesinin Türk ve Müslüman olduğunu hatırlattı.

Johnson, "Hayatından endişe eden Müslüman büyük dedem 1912 yılında bu ülkeye geldi, böyle yaptı. Çünkü bu ülkenin cömert, açık ve dünyanın dört bir yanından gelen insanları hoş karşılayacak bir umut kapısı olduğunu biliyordu. Eğer başbakan olursam ülkemin böyle hareket etmesini garanti edeceğim" dedi.

Johnson ayrıca dedesi için "Eğer kendisi bugün benim bu ülkenin başbakanı olacağımı görseydi bundan çok gurur duyardı" ifadesini kullandı.

Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.