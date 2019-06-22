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Boş araziye halı seren çocukların futbol aşkı

Yozgat'ta bir grup çocuk, evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü vermeye çalıştıkları boş arsada futbol oynuyor.

AA | 22.06.2019 - 16:22..
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Yozgat'ta yaz tatiline giren öğrenciler, futbol oynamak ve boş vakitlerini değerlendirmek için mahallede bulunan boş arsayı büyüklerinin de yardımıyla temizleyip düzenledi.

Taşlardan kale direkleri yapan çocuklar, zemini sert arsada düşüp yararlanmamak için etraftan topladıkları ve evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek kendilerine "halı saha" yaptı.

Boş araziye halı seren çocukların futbol aşkı VİDEO

"YAĞMUR YAĞARSA HALILARI TOPLUYORUZ"

Çocuklardan Arda Açıkgöz, futbol oynadıkları alanın eve yakın olmasından dolayı oyun oynamak için ailelerinden daha rahat izin aldıklarını belirterek, "Oyun oynarken düşünce halılardan dolayı yaralanmıyoruz. Yağmur yağarsa halıları topluyor, yağmur kesilince tekrar seriyoruz. Belediyeden, burayı halı saha yapmasını istiyoruz" dedi.

Sekizinci sınıfa geçen Emirhan Kapusuz da futbol oynadıkları alanın boş bir arsa olduğunu, temizleyip, kale kurduklarını söyledi.

Boş araziye halı seren çocukların futbol aşkı

"KENDİ İMKANLARIYLA SAHA YAPTILAR"

Mahalle sakinlerinden Abdulkadir Özer, çocukların oynaması için mahallelerinde güzel bir çim veya halı sahaya ihtiyaç olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burası taşlı bir yerdi, çocuklar taşları temizledi, biz de elimizden geldiğince yardım ettik, kazma, kürek, el arabası verdik. Kendi imkanlarıyla saha yaptılar. Medeni cesaretleri var, güzel top da oynuyorlar, boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Temin ettikleri halıları serdiler, biz de çocukları destekliyoruz, zaman zaman gelip oyunlarını izliyoruz."

Boş araziye halı seren çocukların futbol aşkı

Boş araziye halı seren çocukların futbol aşkı

Boş araziye halı seren çocukların futbol aşkı


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