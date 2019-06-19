Bursa'da boş arsa üzerinde kadın cesedi bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilesinde boş bir arsa üzerinde bulunan araç arkasında, bir kadın cesedi ile iki adet boş mermi kovanı buldu.

KAVGA SESLERİNİN ARDINDAN

Taraklı Sokak mevkiinde ikamet eden mahalle sakinleri boş arsa üzerinde kavga sesleri duydu. Sesleri dinlemeye başlayan mahalle sakinleri, bir süre sonra 2 el silah sesi duydu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, boş arsa üzerinde bulunan bir araç ile arsanın kenarında bulunan köprü duvarı arasında bir kadın cesedi buldu. İlk belirlemelerde kadının hayatını kaybettiği tespit edilirken, olay yerinde 2 adet boş kovan bulundu.

CESET MORGA KALDIRILDI

Cesedin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatan ekipler, cesedin Nazan Kırkgöz’e (30) ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Kırkgöz’e ait ceset incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.





















