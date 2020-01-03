Boş dükkanda içki içip ateş yaktı

Sivas Demircilerardı Mahallesi Kepçeli Mevki Eski Sanayi'de boş dükkanda ateş yakıldığını ve birinin içeride mahsur kaldığını fark eden çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri kapıdaki kilidi kesip içeriye girdiğinde ateş yanında oturan ve yanında içki şişesi bulunan M.A. ile karşılaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Dükkandan çıkarılan M.A.'nın yapılan kontrolde dumandan etkilendiği anlaşıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.A. ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, dükkandaki ateşi söndürdü.