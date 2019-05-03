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Boşandığı eşi tarafından sokak ortasında vuruldu

Şiddet gördüğü için 1 yıl önce yollarını ayırdığı eski eşi, talihsiz kadının silahla bacaklarına ateş ettikten sonra bir de darbetti.

İHA | 03.05.2019 - 11:32..
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Ummuhan Işık (55), kendisine şiddet uyguladığı ve kötü alışkanları olduğunu ileri sürdüğü Arif Koncuk'tan (60) bir yıl önce boşandı.

Boşandığı eşi tarafından sokak ortasında vuruldu

BAKKALA EKMEK ALMAYA GİDERKEN YOLUNU KESTİ

Ancak Koncuk, 4 oğlunun annesi eşini bir türlü rahat bırakmadı. Bugün de kadın bakkala ekmek almaya giderken, onu takip edip sokakta yolunu kesti. Eski eşine önce hakaretler eden Koncuk, daha sonra tabancasını çıkartıp iki el bacaklarına ateş etti.

Boşandığı eşi tarafından sokak ortasında vuruldu

HEM VURDU HEM DARBETTİ

Kadın, isabet eden mermilerin etkisiyle sokakta yere yığıldı. Arif Koncuk, bununla da yetinmeyerek silahla eski eşini darbetmeye başladı. Sonrasında silahı kendi başına dayayan Koncuk, kafasına bir el ateş etti.

Boşandığı eşi tarafından sokak ortasında vuruldu

ESKİ EŞİN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, hemen yaralı kadın ve eski eşine müdahale etti. Koncuk'un, durumu daha ağır olduğu için olay yerine gelen ilk ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boşandığı eşi tarafından sokak ortasında vuruldu

POLİS YARASINA TAMPON YAPTI

Kadın ise ikinci ambulansı beklerken, bir polis kanamanın durması için mermi yaralarının olduğu yere tampon yaptı. Komşuları ise kadını sakinleştirmeye çalıştı. Gelen ambulans ile kadın da hastaneye sevk edildi.

Boşandığı eşi tarafından sokak ortasında vuruldu

OĞLU AMBULANSIN ARKASINDAN KOŞTU

Bu arada kadının oğlu, olay yerine geldi ve ambulansın gittiğini görünce "Anne" diye bağırarak arkasından koştu. Bu anlar yürekleri dağladı.

Boşandığı eşi tarafından sokak ortasında vuruldu

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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