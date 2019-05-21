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Boşandığı eşini çocuk parkında bıçakladı

Denizli'de çocuklarını görmek için gittiği parkta tartıştığı eski eşini bıçaklayan Özgür Dağlı, tutuklandı.

DHA | 21.05.2019 - 16:20..
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Pamukale'de yaşayan Özgür Dağlı, iki çocuğunun annesi Yasemin Gencer'den 2 yıl önce boşandı. Mahkeme, çocukların velayetini annelerine verdi. Özgür Dağlı, dün anneleri tarafından parka götürülen çocuklarını görmek istedi.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Ancak boşandığı eşi buna izin vermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Özgür Dağlı yanında taşıdığı bıçakla Gencer'i kalçasının 3 yerinden yaraladı.

Boşandığı eşini çocuk parkında bıçakladı VİDEO

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bu sırada olay yerinde devriye gezen Pamukkale Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay ile 1 uzman çavuş, olaya müdahale etti.

Etkisiz hale getirilen Özgür Dağlı'ya kelepçe takıldı. Dağlı, daha sonra polise teslim edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasemin Gencer, tedaviye alındı. Gencer'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Boşandığı eşini çocuk parkında bıçakladı

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