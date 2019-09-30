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Boşandığı eşini darbederken jandarmaya yakalandı, tutukla

Boşandığı eşi R.Ş.A. tarafından darbedilirken jandarmayı arayan S.P. kurtarılırken, dayakçı koca tutuklandı.

DHA | 30.09.2019 - 21:45..
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyünde, S.P. boşandığı eşinin eve gelerek kendisini darbettiği ihbarında bulundu.

JANDARMA DARBEDERKEN YAKALADI

Kısa sürede köye giden jandarma, R.Ş.A.'nın eski eşini darbederken yakaladı. Müdahalede bulunan jandarma ekipleri, S.P.'yi eski kocasının elinden kurtardı. Gözaltına alınan R.Ş.A., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan R.Ş.A., 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve kadına yönelik şiddet suçlarından tutuklandı.

Boşandığı eşini darbederken jandarmaya yakalandı, tutukla

Boşandığı eşini darbederken jandarmaya yakalandı, tutukla

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