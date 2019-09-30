Boşandığı eşini darbederken jandarmaya yakalandı, tutukla

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyünde, S.P. boşandığı eşinin eve gelerek kendisini darbettiği ihbarında bulundu.
JANDARMA DARBEDERKEN YAKALADI
Kısa sürede köye giden jandarma, R.Ş.A.'nın eski eşini darbederken yakaladı. Müdahalede bulunan jandarma ekipleri, S.P.'yi eski kocasının elinden kurtardı. Gözaltına alınan R.Ş.A., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan R.Ş.A., 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve kadına yönelik şiddet suçlarından tutuklandı.