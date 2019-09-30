Boşandığı eşini darbederken jandarmaya yakalandı, tutukla

1800 yıl önce Romalı mühendislerin deprem karşı yaptığı yapılar, kemerleri sayesinde bugüne kadar ayakta kalmayı başarabilmiş durumda.

İsmet İnönü döneminde basılan antika para, fiyatı yaklaşık 2 bin 500 TL’den alıcı buluyor.

Denizli'deki pazarda 1 TL, 2 bin 200 TL’den satılıyor

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Köyden gelip sinema yapımcısı oldu

8 çocuk annesi 42 yaşındaki ev hanımı, daha önce bir sinema filmi çeken kocasına özenerek, kendi sinema filmini çekmeye başladı.