Eşinden ayrılmasını böyle kutladı

Aracın sahibi, düğünlerde "gelin arabası" tabiriyle bilinen süslenmiş araç bakışına farklı bir boyut kazandırdı.

Karısından boşanan adam, ayrılığı kutlamak için aracını süsletti.

'BOŞANIYORUM' ARABASI HAZIRLATTI

Araç bu kez boşanma sevinci olarak süsletildi. Eşinden boşanmak için mahkemeye aracını süsleterek gelen adam, arabasına "Boşanıyorum" yazdırdı.

"MUTLUYUM, BOŞANIYORUM"

Karısından boşanmak için adliyeye geldiği öğrenilen genç adam, arabasını süsletip aracın ön ve arkasına, "Boşanıyorum’ yazdırdı. Arabanın arka camına da "Mutluyum, boşanıyorum" yazdıran genç adamın rahatlığı dikkatlerden kaçmadı.

Çiftlerin evlenirken araçlarını süsletip "Mutluyuz, evleniyoruz" yazılarına alışık olan halk, boşanan adamın "Mutluyum, boşanıyorum" yazdırdığını görünce hayretini gizleyemedi.

Arabayı gören çok sayıda kişi fotoğraf çekti.

'Boşanıyorum' arabası VİDEO