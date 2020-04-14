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Boşanma aşamasındaki eşi ve avukatını vurdu

Bursa’da Şükrü B., boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun B. ile eşinin patronu ve aynı zamanda avukat Berrin Bayam'ı, çıkan tartışmanın ardından tabanca ile vurarak yaraladı.

DHA |
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Boşanma aşamasındaki eşi ve avukatını vurdu

 

Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde, Şükrü B. ile Hatun B. çifti, geçimsizlik nedeniyle 5 ay önce boşanmaya karar verdi.

Bu karardan sonra Hatun B., yanında 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığı avukat Berrin Bayam'ın evinde kalmaya başladı.

TARTIŞMADAN SONRA ATEŞ ETTİ

Şükrü B., bugün eşinin çalıştığı eve gitti. Şükrü B. ile Hatun B. tartışmasına  Av. Bayram da katıldı. Yaşanan gerginliğin ardından Şükrü B., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla önce eşi Hatun B.'ye, ardından ev sahibi Av. Berrin Bayam'a ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İki kadın kanlar içinde yerde kalırken, Şükrü B. olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Hatun B. ile Berrin Bayam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadınların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Şükrü B.’nin şehir merkezine kaçma ihtimali üzerine durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, Şükrü B.’yi otomobiliyle seyir halindeyken yakalayarak, gözaltına aldı.

Boşanma aşamasındaki eşi ile kadın avukatı tabancayla yaraladı -2

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

Şükrü B., emniyetteki verdiği ilk ifadede, "Eşim hakkında dedikodular duydum. Konuşmak için çalıştığı eve gittim. Tartışmaya başlayınca sinirlerime hakim olamadım. Yanımda getirdiğim tabancamı çıkararak boşanma aşamasındaki eşimle, patronuna ateş ettim” dedi.

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun da konuyla ilgili açıklama yayınlayarak, yaşanan olayı kınadı.

BURSA BAROSU'NDAN KINAMA

Bursa Barosu Başkanı Avukat Altun, "Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürerken, olayın, hem kadına karşı şiddetin geldiği boyut, hem de avukatların baktıkları davalarla özdeş tutulmalarının bir sonucu olduğu açıktır. Saldırıyı kınıyor, meslektaşımıza acil şifa diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Boşanma aşamasındaki eşi ile kadın avukatı tabancayla yaraladı -1

Boşanma aşamasındaki eşi ile kadın avukatı tabancayla yaraladı -3

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