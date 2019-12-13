Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, intihara kalkıştı

Adana’da ikamet eden Serdar D. (34), 2 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen ve Mersin'in Tarsus ilçesindeki baba ocağına gelen eşi Emine D.'yi (31) evden çıkarken yakaladı.

2 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

İşe giden eşinin yolunu kesen Serdar D., önce eşinin baş kısmına silahla ateş ederek yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı. 2 çocuk annesi Emine D. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis tarafından Tarsus’taki özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emine D. kurtarılmadı.

DURUMU AĞIR

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Serdar D.’nin ise hayati tehlikesi devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.