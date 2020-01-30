Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaraladı

Gaziantep'te yaşayan Yunus M. (32) ile on yıldır evli olduğu eşi Sibel M. (29), yaklaşık bir ay önce boşanmaya karar verdi.

Boşanma davası açıldıktan sonra barışan çift, aynı evde yaşamaya başladı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Babaevindeyken eşinin telefonla araması üzerine dün evine dönen Sibel M., kapıyı açtığı sırada eşi Yunus M. tabancayla ateş etti. Vücuduna isabet eden 6 mermiyle ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kentteki özel hastaneye sevk edilen iki çocuk annesi kadının, yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Eşini tabancayla ağır yaralayan zanlı ise Kilis'te yakalandı. Yunus M., işlemlerinin ardından Gaziantep'e getirildi. Sibel M.'nin annesi Ayşe Polat, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunus M.'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere sesleniyorum, bu kadın cinayetleri bitsin, yeter artık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı." dedi.

KATİL KOCANIN ANNESİ DE EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Zanlının annesi Dilek M. de oğlunun, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.