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Boşanma aşamasındaki eşini vuran koca, yakalandı

Elazığ’da boşanma aşamasındaki eşine penceren ateş açarak ağır yaralayan koca, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 09.07.2019 - 16:40..
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Elazığ merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Şamdan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önüne gelen A.S., boşanma aşamasında olduğu eşi Y. S.’nin içeride oturduğu gördü.

PENCEREDEN ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine binanın girişine yanaşan koca, pencerenden yanında getirdiği silahla defalarca ateş etti. Şüpheli koca kaçarken, ağır yaralanan kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şüpheli, kent merkezinde İstasyon Caddesi civarında yakalandı. Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ağır yaralanan kadının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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