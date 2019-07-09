Kaçak yapılar işgal ve tecavüz olarak değerlendirilecek

1 Boşanma aşamasındaki eşini vuran koca, yakalandı Elazığ’da boşanma aşamasındaki eşine penceren ateş açarak ağır yaralayan koca, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 Edebiyatımızda özel bir yeri olan isimlerin asıl meslekleri Onlar, edebiyatımızda özel bir yer edinmiş yazar ve şairler… Peki onların edebiyata atılmadan önceki meslekleri nelerdi?

3 Kocaeli'de otomobilin teker kısmına giren köpek kurtarıldı Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir otomobile sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

4 Dubai Şeyhi'nin lüks yatı 5 gündür Bodrum'da Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in yatı, Yalıkavak açıklarında boy gösteriyor.

5 Bakan Gül'den hamile kadının aracına saldırı açıklaması Bu olayı hiçbir vicdanın kabul edemeyeceğini söyleyen Adalet Bakanı Gül, "Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır." dedi.

6 Edebiyatımızda özel bir yeri olan isimlerin asıl meslekleri Onlar, edebiyatımızda özel bir yer edinmiş yazar ve şairler… Peki onların edebiyata atılmadan önceki meslekleri nelerdi?