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Boşanma aşamasındaki kadın korkudan evden çıkamıyor

Malatya’da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Sevkan Ordu'nun evi, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kurşunlanarak, ses bombası atıldı.

İHA | 08.01.2019 - 15:36..
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15 yıllık eşi ile boşanma aşamasında olduğunu söyleyen Sevkan Ordu, “Ben şiddet gördüğüm için yaptıklarına dayanamadım ve çocuklarımı alıp babamın evine geldim. Eşim daha sonra arabamızın lastiğin kesti, evimizi kurşunladı, arabamızı kurşunladı, dükkanımız yandı. Sürekli tehdit mesajları alıyorum.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Kendimi geçtim artık akrabalarımıza zarar veriyor. Bütün bir yaz boyunca biz ses bombaları altında yaşadık. Ben ceza almasını istiyorum, yaptıklarını çekmesini istiyorum. Benim can güvenliğim yok. Korkumdan dışarıya çıkamıyorum. Benim çocuğumun okulu yüz metre ilerde ama ben ona korkudan servis tuttum. Ben ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum, aileme zarar gelmesini istemiyorum.” şeklinde konuştu.

Boşanma aşamasındaki kadın korkudan evden çıkamıyor

"KORKU İÇİNDEYİZ"

Sevkan Ordu’nun babası Şevket Gül ise “Kızım boşanma aşamasında, sorunlu bir damadımız var. Biz bu süreçte çok sıkıntı çektik. Rahatça bir yere gidemiyoruz. Ne zaman bize bir zarar gelecek diye korku içindeyiz. Benim bu süreçte arabam kurşunlandı, dükkanım yakıldı. Biz yardım istiyoruz.” diye konuştu.

Boşanma aşamasındaki kadın korkudan evden çıkamıyor

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