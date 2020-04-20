Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve boşanma aşamasında olan Hüseyin Ç. ve Feride Ç. çifti, mezarlık girişinde konuşmaya başladı.

Konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüşürken, Hüseyin Ç., yanında taşıdığı bıçağı çekip, eşinin boğazına dayadı.

POLİSLER ŞAHSIN ELİNDEN BIÇAĞI ALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin uyarılarına rağmen Hüseyin Ç., eşinin boğazına dayadığı bıçağı çekmedi.

Hüseyin Ç.'nin anlık dalgınlığını fark eden polisler, şahsın elindeki bıçağı alarak Feride Ç.'yi kurtardı.

Boşanma aşamasındaki karısının boğazına bıçak dayadı ViDEO

"AYLARDIR NE ÇEKİYORUM, BİLEN VAR MI"

Ekipler tarafından gözaltına alınan Hüseyin Ç., polislere “Yine bir şey yapmayacaktım. Bıçak sadece elimdeydi. Hep ben mi suçluyum? Ben aylardır ne çekiyorum, bilen var mı?" dedi.

Polisler tarafından kurtarılan Feride Ç. de sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.