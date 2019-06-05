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Boşanma aşamasındaki kaynak ustası falezlerden atladı

Antalya'da, eşiyle boşanma aşamasında olan Ahmet A., falezlerden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Deniz polisi tarafından kurtarılan Ahmet A., hastanede tedaviye alındı.

DHA | 05.06.2019 - 01:57..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde bir intihar girişimi meydana geldi.

FALEZLERDEN ATLADI

Eşiyle boşanma aşamasında olan kaynak ustası Ahmet A., akşam saatlerinde parka geldi. Burada alkol alan Ahmet A., ablası Dudu T.'ye cep telefonundan 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı. Mesajı alan abla Dudu T., kardeşini arayarak eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. Ablasının çabalarına rağmen Ahmet A., yaklaşık 30 metrelik falezlerden atladı.

Önce kayalıklara düşen Ahmet A., daha sonra denize düştü.

POLİSLER TARAFINDAN KURTARILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaleiçi Yat Limanı'nda çıkış yapan İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri,, denizde Ahmet A.'yı aramaya başladı. Polis ekipleri kısa süre sonra suda buldukları Ahmet A.'yı kurtarma botuna alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.Çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet A.'ya ilk müdahale burada sağlık ekiplerince yapıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen abla Dudu T., ambulansa bindirilen Ahmet A.'ya sarılarak gözyaşı döktü. Ahmet A.'nın bir süre sonra gelen diğer yakınları da gözyaşı döktü. Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Ahmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

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