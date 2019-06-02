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Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak, ağır yaraladı

Samsun'da, Kübra K, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Selim K.'yı çıkan tartışma sonucu bıçakla ağır yaraladı. Selim K. hastaneye kaldırılırken, Kübra K. gözaltına alındı.

DHA | 02.06.2019 - 00:57..
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Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Kübra K. boşanmak üzere olduğu ve 2 aydır ayrı yaşadığı eşi Selim K. ile telefonda tartıştı. Kübra K., telefonu kapattıktan sonra geldiği eşinin işyerinde tartışmayı sürdürdü.Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak, ağır yaraladı

İkili arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. İddiaya göre Kübra K. çantasından çıkardığı ekmek bıçağıyla Selim K.’yı karın, bacak ve elinden bıçaklayarak yaraladı.Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak, ağır yaraladı

EŞİNİ BIÇAKLADI

Selim K., kanlar içerisinde yere yığılırken, Kübra K. işyerinden ayrıldı. Çevredeki iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selim K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Selim K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Kübra K.'yı gözaltına aldı.

Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak, ağır yaraladı

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