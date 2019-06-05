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Boşanma davasını öğrenince evi ateşe verdi

Ankara'da bayramın ilk günü polis ekiplerini harekete geçen şahıs, iki saatlik bir ikna çabası sonucu intihardan vazgeçti. Şahsı görüntülemek isteyenler ise şaşkınlık yarattı.

DHA | 05.06.2019 - 08:36..
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Ankara'nın Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Salih K.'nin eşi, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk etti.

BUNALIMA GİRDİ, EVİNİ ATEŞE VERDİ

Ardından eşinin boşanma davası açtığını öğrenen Salih K., bayramın ilk günü evde tek başına bunalıma girince, üçüncü kattaki evini ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ve polis ekipleri, bu sırada evde bulunan Salih K.'yi dışarıya çıkarmak istedi.

Boşanma davasını öğrenince evi ateşe verdi

İKİ SAATLİK İKNA ÇABASI

Elindeki ekmek bıçağıyla kendine zarar vereceğini söyleyen Salih K., balkona çıkarak, intihar etmek istedi. Eşinin ve çocuklarının eve dönmesini isteyen Salih K., balkon demirlerinin üzerine çıkıp aşağıya sarkarak, kendini atacağını söyledi. Polisin yaklaşık 2 saat süren ikna çabasına cevap vermeyen Salih K., dalgın bir anında balkonda arkasından gelen polis memuru tarafından tutularak kurtarıldı.

Boşanma davasını öğrenince evi ateşe verdi

 

GÖRÜNTÜ KAYDETMEK İSTEYENLER BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Bu sırada çevrede toplananlar, cep telefonlarıyla intihar girişimini görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Salih K., ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Boşanma davasını öğrenince evi ateşe verdi

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