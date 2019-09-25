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Boşanma kavgasında kan döküldü: 2 ölü

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki çiftin akrabaları arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA | 25.09.2019 - 11:50..
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Gaziantep Eyüp Sultan Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında anlaşmazlık bulunan Fatih ve Zülfiye Kaya çifti, 5 gün önce tartıştı.

EVİ TERK EDEN KADINI ALMAYA GİTTİLER

Zülfiye Kaya 3 çocuğunu alarak, aynı mahallede bulunan babasının evine gitti. Çiftin boşanma aşamasına gelmesi üzerine Fatih Kaya’nın yakınları, Zülfiye Kaya'yı almak için babası İmam Kaya’nın evine gitti.

Boşanma kavgasında kan döküldü: 2 ölü

2'Sİ ÖLDÜ, 3 'Ü YARALANDI

Burada taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kavgada yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla hastanelere götürdü. Ağır yaralanan İmam Kaya ile Fatih Kaya’nın kardeşi Ümit Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.

Boşanma kavgasında kan döküldü: 2 ölü

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden İmam Kaya ve Fatih Kaya’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Boşanma kavgasında kan döküldü: 2 ölü

Boşanma kavgasında kan döküldü: 2 ölü İmam Kaya (54)

Boşanma kavgasında kan döküldü: 2 ölü Ümit Kaya (24)

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