Boşanma protokolü nedir

İster anlaşmalı boşanma davası açılsın isterse çekişmeli boşanma davası açılsın tarafların boşanma ve boşanmanın eki niteliğindeki hususlarda anlaşarak boşanma davasının neticelenmesi için ortaya koydukları iradenin ve anlaşmanın yazılı bir şekilde düzenlenmiş haline boşanma protokolü deniliyor.

PROTOKOLE UYMAK ZORUNLU

İçeriği son derece önemli olan bu protokol ayrıca iki kişi tarafından imzalanan boşanma sözleşmesi anlamına da geliyor. Tarafların boşanma, velayet, tazminat, soyadı, mal varlığı, tazminat ve nafaka konularından birbirleriyle anlaşması anlamına da gelen bu protokol, özellikle hukuki süreçte ayrı bir önem arz ediyor. Taraflar ne olursa olsun bu protokole uymak zorunda ve uyulmadığı taktirde birçok cezası bulunuyor.

İŞİN UZMANI BİR AVUKAT OLMALI

Tamamen kişinin kendisine, davasına ve meydana gelen olaya dayanılarak hazırlanması gereken bu protokolün ayrıca işin uzmanı bir avukat tarafından yapılması da bir başka hassasiyet isteyen durum. İşin ehli olanlar tarafından kişilerin özel duruma göre hazırlanması gereken bu hukuki metin, protokolde bulunan maddelerin onaylanması ile hayata geçiriliyor.

TAZMİNAT VE NAFAKA YANABİLİR

Örneğin, boşanma öncesinde hazırlanan bir metinde olması gereken maddenin yokluğu daha sonra ortaya çıkabiliyor. Bu da tam anlamıyla boşanmanın gerçekleşemediğini gösteriyor. Öyle ki hiç beklenmeyen bir davanın muhatabı bile olabilirsiniz. Bu işin bir da tazminat ve nafaka durumu bulunuyor. Herhangi eksik bir madde hem tazminatı hem de nafakayı zora sokabilir. Bu nedenle boşanmanın mutlaka bir boşanma avukatı tarafından yapılması gerekir.

PROTOKOLDEN VAZGEÇİLEBİLİR

Tehdit, zorbalık ve istemsiz bir şekilde boşanma protokolü imzalayan bir kişinin bu protokole itiraz etme hakkı da bulunuyor. Yapacağı sadece bir dilekçe ile bu durumu anlatmak. Yani olumsuzluk olduğu taktirde boşanma protokolünden vazgeçilebiliyor.