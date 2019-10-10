Boşanma sürecinde olan adam kendini yakmak istedi

İstanbul'da eşi ile boşanma süreci devam eden H.T., bunalıma girerek bir akaryakıt istasyonundan 3 bidon benzin aldı.

'KENDİMİ YAKARIM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

Benzin aldıktan sonra adam, daha sonra eşinin bulunduğu evin yanına gitti. Telefon ile eşini arayan adam, eşinin aşağıya inmesini istedi.

Telefonuna olumsuz cevap alan H.T “İnmezsen kendimi yakarım.” diye tehdit etti. Eşi ise bu tehdit karşısında itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

1 SAAT SONRA İKNA OLDU

Olay yerine gelen ekipler, H.T.'yi 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Satın aldığı benzini üstüne döken H.T., kendisini yakmaya çalıştı.

Daha sonra olay yerine gelen müzakereci ile uzlaşma sağlayan adam, intihardan vazgeçirilerek polis merkezine götürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri araç içinde incelemelerde bulunurken, 3 bidon benzin araçtan çıkarıldı.