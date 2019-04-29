Boşanma tazminatını ödemeyen Bingöl'ün villası icralık oldu

Ünlü güzel Öykü Gürman, bir dönem hayatını birleştirdiği oyuncu ve sanatçı Yavuz Bingöl ile şu sıralar davalık duruma geldi.

2015 yılında görkemli bir düğünle evlenen Yavuz Bingöl ve Öykü Gürman 8 ayın sonunda yollarını ayırma kararı almıştı.

Bu evlilikten çocuk sahibi olmayan çiftin ayrılıkları sonrasında Yavuz Bingöl, Öykü Gürman'a nafaka ödemeye mahkûm edilmişti. Yıllardır süre gelen davada alınan karar ile Yavuz Bingöl hakkında yasal takip başlatıldığı öğrenildi.

VİLLANIN DEĞERİ 3 MİLYON 50 BİN LİRA

Bu karar sonrasında Ayvalık’ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajı’nda İnci Sitesi’nde bulunan ve Bilirkişi Raporu’na göre; 3 milyon 50 bin lira bedel biçilen evin, Gürman’ın Yavuz Bingöl’den talep ettiği 200 bin liralık tazminata karşılık satılabileceği iddia ediliyor.

Boşanma tazminatını ödemeyen Bingöl'ün yazlığı icralık oldu ViDEO



"AŞK YUVAMIZ"

Yavuz Bingöl’ün; bir zamanlar fırtınalı bir aşk yaşadıkları için o dönem muhabirlere yaptığı açıklamada, “Aşk Yuvamız” olarak nitelendirdiği Sarımsaklı’daki eve 2 yıldan bu yana hiç uğramadığı ve evde bir bekçinin 24 saat görev yaptığı öğrenildi.

2 yıldan bu yana kullanılmayan evde bakımsızlık nedeniyle salaş bir görüntünün hakim olduğu dikkatlerden kaçmazken, evin giriş kısmındaki yolda ise site yönetimi tarafından yeni düzenlemelerin yapıldığı da dikkatlerden kaçmıyor.



