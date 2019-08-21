taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7252
Euro
6.3569
Altın
1503.28
Borsa
95502.18
Gram Altın
276.587

Boşanmak için evine çağırdığı eşini öldürdü

Sokak ortasında eşini silahla öldüren Özkan Nuyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 21.08.2019 - 17:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1 çocuk annesi Emine Nuyan, kaldırımda yürürken, bir kişinin kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, başına 2 mermi isabet eden Emine Nuyan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Nuyan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emine Nuyan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL EŞİ ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın Emine Nuyan'ın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özkan Nuyan olduğunu tespit etti. Fırın işçisi Özkan Nuyan kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Bu sırada Emine Nuyan'ın cansız bedeni otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İLK İFADESİ: GEL KONUŞALIM DEDİM

İlk ifadesinde, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle eşinin bir süredir Ağrı Kadın Sığınma Evi'nde kaldığını söyleyen Nuyan'ın, "Telefonla kendisine ulaştım. 'Patnos'a gel konuşalım, burada boşanalım' deyip çağırdım" dediği ve Emine Nuyan'ın teklifi kabul edip, sığınma evinden izin alarak dışarı çıktığını, olayın bu şekilde gerçekleştiğini dile getirdiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Özkan Nuyan, çıkarıldığı Patnos Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken, Emine Nuyan'ın cenazesi ise otopsi sonrası Gaziantep'te yaşayan teslim edildi.

Boşanmak için evine çağırdığı eşini öldürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

349
AK Parti'den Davutoğlu, Gül ve Babacan'a davet yok

AK Parti'den Davutoğlu, Gül ve Babacan'a davet yok

287
Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

530
İzmir'deki orman yangınında karşı ateş yanlış anlaşıldı

İzmir'deki orman yangınında karşı ateş yanlış anlaşıldı

231
Slimani Monaco'ya imza attı

Slimani Monaco'ya imza attı

67
Kamil Koç, Almanların oluyor

Kamil Koç, Almanların oluyor

151
Memur-Sen: Toplu sözleşmede uzlaşma yok

Memur-Sen: Toplu sözleşmede uzlaşma yok

241
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir