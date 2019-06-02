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Boşanmak istediği eşini vuracakken tabanca tutukluk yaptı

İzmir'de 29 yaşındaki Doğukan Bilvar, 5 yıldır evli olduğu 2 çocuklu eşini boşanmak istediği için tabancayla vurmak istedi, ancak tabanca tutukluk yaptı ve genç kadın ayağından vuruldu.

İHA | 02.06.2019 - 09:07..
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İzmir’in Konak ilçesinde 30 Mayıs'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Mutlu Bilvar (26), 5 yıl önce evlendiği eşi Doğukan Bilvar’dan (29) şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istedi.

Boşanmak istemeyen eşinin yeniden şiddet uygulaması nedeniyle genç kadın da evi terk ederek, Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan akrabalarının yanına gitti.

TABANCAYLA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Bir süre Didim’de kaldıktan sonra İzmir’e dönen Mutlu Bilvar, halasının yanına yerleşti. Eşinin kaldığı eve giden Doğukan Bilvar, “Evi neden terk ettin? Nerede olduğunu neden bana söylemiyorsun?” diyerek, yanında getirdiği tabancayla Mutlu Bilvar’a peş peşe ateş etti.

Boşanmak istediği eşini vuracakken tabanca tutukluk yaptı

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Mermilerden biri ayağına isabet eden kadın, komşusunun bahçesine atlayıp, kaçmaya çalışırken, Doğukan Bilvar’ın kaçan eşinin arkasından ateşlemek istediği silah tutukluk yaptı.

EŞİNİ AYAĞINDAN YARALADI

Şans eseri hayatta kalan genç kadın, çevredekilerden yardım istedi. Ölümden dönen Mutlu Bilvar’ın dayısı O.A. da ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Boşanmak istediği eşini vuracakken tabanca tutukluk yaptı

ÇOCUKLARI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ayaklarından yara alan Mutlu Bilvar ile dayısı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay sırasında çiftin 2 çocuğunun annelerinin yanında olduğu ve kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldukları da ortaya çıktı.

Olayı görenlerin ifadesine başvuran ve olay yerinde parmak izi incelemesi yapan polis, kaçan kocayı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Doğukan Bilvar’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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