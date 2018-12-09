Boşanmak isteyen eşini ve annesini öldürdü

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesinde yaşanan olayda, Rıza E. boşanmak isteyen eşinin Tarhanlar Caddesi’nde kaldığı baba evine gitti. Boşanmak istemeyen Rıza E. eşi M.E ile burada tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Rıza E. yanında getirdiği tabancayla önce eşine daha sonra da kayınvalidesi ile baldızına ateş etti.

ZANLI YAYA OLARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silah seslerini duyan bina sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler; M.E., G.K. ve M.K’yi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan M.E ve M.K. hastanede hayatını kaybetti. M.K’nin tedavisinin de sürdüğü öğrenildi.

Zanlı Rıza E. olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis ekipleri kaçan saldırganı arama çalışmalarına başladı.