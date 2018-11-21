taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3879
Euro
6.1405
Altın
1222.64
Borsa
91686.35
Gram Altın
211.716

Boşanmalarda çocuklara yönelik icra kalkıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocukların icra yöntemiyle tesliminin, uygulamadan kaldırılacağını belirtti.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 07:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Boşanmalarda çocuklara yönelik icra kalkıyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşanmış eşlerin çocuklarının teslimi konusunda icra müdürlüklerinin devreden çıkartılacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"HARÇ VE TESLİM GİDERİ ÖDENMEYECEK"

"Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmamızı tamamladık. Düzenleme yapıldığında, bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemeyecek."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

28
İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

55
Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

9
İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

8
Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

29
Güneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildi

Güneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildi

40
Çavuşoğlu: 84 FETÖ'cünün listesi ABD'de

Çavuşoğlu: 84 FETÖ'cünün listesi ABD'de

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir