Boşanmalarda çocuklara yönelik icra kalkıyor

1 Çağımızın sorunu hareketsizlik gençler arasında yaygın Uzmanlar ne kadar uyarsa da hareketsizlik kavramı çağımızın en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

2 Seda Akgül: Bacaklarım 117 cm Ünlü sunucu Seda Akgül'den kendisini eleştiren takipçisine jet yanıt.

3 Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na ziyaretçi akını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor.

4 Çingene Kızı'nın kayıp parçaları teslim alındı ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, Türkiye'ye götürülmek üzere Türk yetkililer tarafından teslim alındı.

5 Afrin ve Bab'da çetelere operasyon ÖSO tarafından, Afrin ve Bab'da halkın huzurunu bozan üç çete lideri ve üyeleri yakalandı.

6 3 kuşaktır tahtadan alet yapıyorlar Kahramanmaraş'ta ağaç oymacılığı yapan bir ailenin en büyüğü Ali Kalay, ilerlemiş yaşına rağmen bir kütüğü hala kaşığa dönüştürebiliyor.