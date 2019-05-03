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Bosna Alaca Camii açılışa hazır

Bosna'daki savaşta temellerine kadar yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle yeniden inşası tamamlanan tarihi Alaca Cami yarın düzenlenecek törenle ibadete açılacak.

AA | 03.05.2019 - 23:16..
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Bosna'daki savaşta Sırp askerler tarafından temellerine kadar yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle yeniden inşa edilen Alaca Cami düzenlenecek törenle yarın ibadete açılacak.

Bosna Alaca Camii açılışa hazır

"BOSNA'NIN İNCİSİ"

Bosna Hersek'in doğusundaki Foça şehrinde, Mimar Sinan'ın yakın çalışma arkadaşı olan Hasan Nezir tarafından 1549'da inşa edilen ve "Bosna'nın İncisi" olarak da nitelendirilen caminin açılışı için hazırlıklar tamamlandı.

Bosna Alaca Camii açılışa hazır

İsmini içinde ve dışındaki renkli kalem işlerinden alan yaklaşık beş asırlık caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenecek törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in de katılması bekleniyor.

Bosna Alaca Camii açılışa hazır

BEŞ YILDA YENİDEN YAPILDI

Bosna Hersek'teki klasik Osmanlı mimarisi ile yapılan ilk camilerden olan Alaca Cami, Bosna'daki savaşın başladığı 1992 yılında Sırplar tarafından dinamitlenerek temellerine kadar yıkıldı.

'Bosna'nın İncisi' Alaca Cami açılışa hazır VİDEO

Caminin taşları bugünkü yerinden yüzlerce metre uzakta iki farklı noktada gömülü olarak bulundu. Caminin yıkılması ve tüm kalıntılarının kasten saklanması, Sırpların bölgedeki Müslüman izlerini tamamen silmeye çalıştığının en büyük göstergelerinden biri kabul ediliyor.

Bosna Alaca Camii açılışa hazır

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