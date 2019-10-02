Teknolojinin son yeniliklerine sahip biyonik kolunu düşünceleriyle hareket ettiren Omerovic, kendini "ek donanımlı" olarak nitelendiriyor.

Yaklaşık 2 ay önce Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde (KCUS) başarılı bir ameliyat geçiren Omerovic, kolunu iş makinesine kaptırdığını anlatarak 4 ay boyunca kolsuz kalmanın çok zor olduğunu söyledi.

Bosnalı genç, biyonik kolla hayata tutundu

"YAŞAM SEVİNCİMİ ÖLDÜRMESİNE İZİN VERMEDİM"

Genç bir sporcu olan Omerovic, biyonik kolun takılmasının ardından kendini normal bir insan gibi hissettiğini belirterek "Başıma gelen kazanın içimdeki yaşam sevincini öldürmesine asla izin vermedim." dedi.

Omerovic, biyonik kolu taktıklarında ilk yaptığı şeyin yeni kolunu sol koluyla karşılaştırmak olduğunu kaydederek "Gözüme çok büyük görünmüştü. Düşünsenize, sağ kolumun nasıl göründüğünü bile unutmuştum. Görünüşünü unuttuğum sağ koluma tekrar kavuştuğum o an hissettiğim mutluluğu tarif edemem." diye konuştu.

İNSANLARA "EK DONANIM"

Yaşadığı yerin şehir merkezine uzaklığı nedeniyle her yere bisikletle gittiğini anlatan Omerovic, "Daha önce yapabildiğim her şeyi şimdi de yapıyorum. Beni rahatsız eden tek şey insanların bana acıyarak bakması. Onlara ek donanıma sahip olduğumu söylemeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Biyonik kolun sahip olduğu özellikleri yavaş yavaş keşfettiğini aktaran Omerovic, "İnternette biyonik kolla ilgili okuduğum bazı yorumlar beni sinirlendiriyor. İnsanlara bu kolla neler yapılabileceğini göstermek için yazı yazmayı ve balık tutmayı öğreneceğim." dedi.

KIZ ARKADAŞI: KARAKTERİNE AŞIK OLDUM

Ermin'in kız arkadaşı Selma Vereget de kazadan yaklaşık bir ay sonra tanıştıklarını belirterek "Kolunun olmamasını asla bir eksiklik olarak görmedim. Ben onun karakterine aşık oldum." diye konuştu.

Biyonik kolun varlığını zaman zaman unuttuğunu söyleyen Vereget, "Bazen ondan bir şeyler uzatmasını istediğim oluyor. Artık o kola protez de demiyoruz. Kolu taktıktan sonra elimi ilk tuttuğunda çok heyecanlandım. Ayarını tutturamayıp gereğinden fazla sıkacak sandım." dedi.

"İNSAN PROTEZE DEĞİL, PROTEZ İNSANA UYUM SAĞLIYOR"

KCUS Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Djemil Omerovic, ameliyatı gerçekleştiren ekip olarak Ermin'e yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Elimize, genç bir insanın hayatını değiştirme fırsatı geçti. Bunu da bilim ve teknoloji sayesinde başardık." ifadelerini kullandı.

Biyonik kolun 14 farklı hareket özelliğine sahip olduğunu anlatan Omerovic, Ermin'in düşünce yoluyla gönderdiği sinyallerin biyonik kolu harekete geçirdiğini kaydetti.

Omerovic, Ermin'in ameliyatının çok sayıda hastaya ilham olduğunu vurgulayarak yakın zamanda bacağını kaybetmiş bir anne ile geçirdiği trafik kazasında sağ elini kaybeden 19 yaşında bir genç kıza da aynı şekilde yardımcı olmaya çalışacaklarını dile getirdi.