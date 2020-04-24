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Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyor

Boston Dynamics şirketinin geliştirdiği Spot ismindeki robot köpek, koronavirüse karşı mücadelede hastanelerde göreve başladı.

Haber Merkezi |
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Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyor

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan robotlar, birçok alanda kullanılıyor.

Dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics'in Spot isimli robot köpeği, geçtiğimiz aylarda Aker BP'nin Norveç Denizi'ndeki Skarv sahasında bulunan petrol ve gaz üretim gemisinde, hidrokarbon kaçaklarını aramak için işe başlamıştı.

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerdeki yükün artması, robot köpek Spot'un da bu alanda kullanılmasını sağladı. Boston Dynamics, robotu modifiye ederek hastanelere uygun hale getirdi.

Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyor

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YARDIM EDİYOR

Boston Dynamics'in yaptığı açıklamaya göre ABD'deki birçok hastane, çeşitli robot teknolojilerinden yararlanmak için şirketten yardım istedi.

Bu nedenle Spot,  ABD’nin Boston kentindeki Brigham and Women’s Hastanelerinin koridorlarında devriye gezmeye başladı.

Üzerine bir tablet ve iki adet telsiz yerleştirilen robot sayesinde doktorlar, telekonferans sayesinde hastaları uzaktan da kontrol ediyor. Böylece sağlık çalışanları, temastan kaçınarak virüs riskini en aza indiriyor.

spot

Geliştirici şirket; hastanın ateşini, solunum hızını, nabzını ve oksijen doygunluğunu ölçmek için de robotu çeşitli aletlerle donatmak istiyor. Ayrıca şirket, gelecekte robotu, virüsü öldüren UV ışınlarıyla da donatabileceğini açıkladı.

robot

spot

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Instagram: @eshteknoloji

Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyor

Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyor

Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyorBoston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyor

Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyorBoston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyorBoston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyor

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