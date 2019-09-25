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Boston Dynamics'in takla atan robotu: Atlas

Boston Dynamics, Atlas isimli robotuna yeni özelliklerini eklediği bir video yayınladı.

DHA | 25.09.2019 - 14:35..
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Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan robotlar, birçok alanda kullanılıyor. İnsana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, Atlas ismini verdiği robotuyla ise adeta şov yapıyor.

Şirket, Atlas robotunun jimnastik hareketler yaptığı yeni bir video yayınladı.

Boston Dynamics'in robotu Atlas'tan akrobatik şov VİDEO

HER HAREKETİ KUSURSUZ YAPIYOR

Şirketin açıklamasına göre, ‘tahmini kontrol modeli’ mekanizması ile çalışan Atlas, bir önceki hareketinden aldığı ivme ile sonraki hareketini gerçekleştiriyor. Takla atan ve etrafından 360 derece dönen Atlas’ın dengesinin hiç bozulmadığı ve hareketleri kusursuz bir şekilde yaptığı görüldü.

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Boston Dynamics'in takla atan robotu: Atlas

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