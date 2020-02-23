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Botan Çayı'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

Siirt'te müsabakalardan dönen ve Botan Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışırken suda mahsur kalan 2 minibüsteki 14 kız, 16 erkek öğrenci, 3 öğretmen ve 2 şoför, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İHA | 23.02.2020 - 00:13..
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Ağrı’dan dönen iki minibüsün içerisindeki öğrenci ve öğretmenler Şırnak’ın Silopi ilçesine gitmek üzere eski Eruh yolunu kullandı.

Botan Çayı'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

AKINTI YOĞUN OLUNCA MAHSUR KALDILAR

Baraj sularının yükseldiğinden haberleri olmayan sürücüler akıntının yoğun olduğu yaklaşık 1 metre su seviyesinin bulunduğu, Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Botan Çay’ında mahsur kaldı. Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Botan Çayı'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarılan öğrenci ve öğretmenler ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Botan Çayı'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

Botan Çayı'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

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Botan Çayı'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı
Botan Çayı'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı
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