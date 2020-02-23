Botan Çayı'nda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

Ağrı’dan dönen iki minibüsün içerisindeki öğrenci ve öğretmenler Şırnak’ın Silopi ilçesine gitmek üzere eski Eruh yolunu kullandı.

AKINTI YOĞUN OLUNCA MAHSUR KALDILAR

Baraj sularının yükseldiğinden haberleri olmayan sürücüler akıntının yoğun olduğu yaklaşık 1 metre su seviyesinin bulunduğu, Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Botan Çay’ında mahsur kaldı. Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarılan öğrenci ve öğretmenler ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.