taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9352
Euro
6.5783
Altın
1551.26
Borsa
123556.1
Gram Altın
296.132
Bitcoin
51781.5

BOTAŞ hattından petrol çalarken yakalandılar

Mardin'de bir imalathanede BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol çalıp işleterek akaryakıta dönüştüren şahıslar suçüstü yakalandı.

İHA | 22.01.2020 - 07:19..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi Ömerli Caddesi üzerinde petrol kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını aldı. Jandarma ekiplerince söz konusu adreste yapılan operasyonda M.B., N.A. ve A.E. isimli şüpheliler, ham petrolü motorine dönüştürmek maksadıyla kurulan rafineri tesisi ve destinasyon sistemini faal halde çalıştırırken suçüstü yakalandı.

BOTAŞ hattından petrol çalarken yakalandılar

62 TON AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, 10 bin litre ham petrol, 17 bin litre motorin, 4 bin litre dip malzemesi olmak üzere 31 bin litre petrol türevi, 3 adet 20 bin litrelik yakıt tankı, 2 adet 40 bin litrelik yakıt tankı, 2 adet 10 bin litrelik yakıt tankı, 1 adet soğutma düzeneği, 1 adet filtre sistemi, 1 adet ateşleme düzeneği ile çok sayıda akaryakıt elde etmekte kullanılan ekipman ele geçirildi. Ayrıca N.A. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada ise (0,33) litrelik numune akaryakıt ele geçirildiği öğrenildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda konu ile ilgili olarak N.A. ve M.B. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanırken, A.E. ve M.B. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca bahse konu olaya karıştığı tespit edilen A.B. isimli şahıs ile ilgili olarak yakalama çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

BOTAŞ hattından petrol çalarken yakalandılar

İlginizi Çekebilir
Mardin'de taşların arasına gizlenmiş silah ele geçirildi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik operasyonda depo içerisinde, taşların arasına gizlenmiş 1 adet piyade tüfeği ele geçirdi.
Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Beyoğlu’nda iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Otomobil içerisindeki bir kişiyi vuran şahıs kaçarken, çıkan çatışmada yaralanan 2 şahıs ise hastanelere kaldırıldı.
İzmir'de minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
İzmir’de tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Manisa'da yaşlı bir adam evinde ölü bulundu
Manisa'da yaşayan 80 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

58
ABD'de yeni silah yasasına karşı halk sokaklarda yürüdü

ABD'de yeni silah yasasına karşı halk sokaklarda yürüdü

28
Titanik'in enkazına uluslararası anlaşma ile koruma

Titanik'in enkazına uluslararası anlaşma ile koruma

29
Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

48
İsim benzerliğinden mağdur olan firma, afişle çözüm buldu

İsim benzerliğinden mağdur olan firma, afişle çözüm buldu

4
Bakan Albayrak: Emeklilik reformu, herkesi mutlu edecek

Bakan Albayrak: Emeklilik reformu, herkesi mutlu edecek

55
Netanyahu ardından Gantz da Ürdün Vadisi vaadinde bulundu

Netanyahu ardından Gantz da Ürdün Vadisi vaadinde bulundu

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir