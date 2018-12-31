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Botları sürüklenen kaçaklar kurtarıldı

Afganstan, İran ve Pakistan uyruklu 47 kaçağın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

DHA | 31.12.2018 - 23:46..
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Ayvacık ilçesi Babakale Burnu önlerinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası geçiş yapmak isteyen bir grup kaçak, lastik botla denize açıldı.

Kısa süre sonra lastik botun motorunda arıza meydana geldi. Sürüklenmeye başlayan bot içindeki kaçaklar paniğe kapıldı. Bu sırada bottakilerden biri Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerini arayarak yardım istedi.

TOPLAM 47 KAÇAK

Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 15'i erkek, 9'u kadın ve 23'ü çocuk olmak üzere 44 Afganistan, 2 İran ve 1 Pakistan uyruklu toplam 47 kaçak yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na get

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