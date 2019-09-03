Botoks ile kırışıklıklara ve yıllara meydan okuyun!

Galiba, öncelikle yüzleşmemiz gerekiyor. Yaş ilerledikçe, yüzdeki kırışıklıklar artmaya, daha da görünür olmaya devam edecek. Peki, bunun için ahlanıp vahlanmak yerine, kırışıklıkları önleyecek veya azalmasını sağlayacak yöntemleri deneyebilir miyiz?

Bu yazımızda, kırışıklık tedavisinde Botoks’un etkilerini bir araya getirdiğimiz önerilerle kırışıklıklara veda etmenin yollarını konuşacağız...

Botoks, Clostridium botulinum bakterisi tarafından üretilen botulinum toksini adı verilen bir nörotoksinden elde edilen bir ilaçtır. Ankara Çukurambar’daki kliniğinde estetik ve kozmetoloji alanında çalışmalar yapan Dr. Buket Yıldırım’a göre: “Botulinum toksini; dozaj, tedavi sıklığı ve tedavi edilen çeşitli klinik koşullar göz önüne alındığında başarılı ve değerli bir terapötik protein olduğunu kanıtlamıştır. Elbette, doğru yapıldığında. Yanlış yapıldığı zaman ise, kas zayıflığı, konuşma veya yutmada zorluk, mesane kontrol sorunları ve görme problemlerini içerebilen "botulizm benzeri semptomlara" neden olabilir.”

Bu komplikasyon riskleri çok düşük bir ihtimal olsa da Botoks yaptırmayı düşünen ve önceliği fiyat kaygısı olan kişilerin, önceliklerini belirlerken bir kez daha düşünmeleri gerektiğini göstermektedir.

Botoks Nasıl Etki Ediyor?

Botoks’un çalışma prensibi ise içeriğindeki kimyasalın, uygulama yapılan bölgenin yakınındaki kaslarda sinir iletimini engelleyerek, ilgili alanı etkili bir şekilde dondurmasıdır. Enjeksiyon içeriği, dermisten ve istenen kas içine hareket ettikten sonra sinir sinapslarını bloke eder. Beyniniz vücudunuzun belirli bir kası hareket ettirmesi için sinyal gönderse de Botoks, bunu etkili bir şekilde engeller ve kas hareketini kısıtlar. Enjeksiyon yapılan kas artık kasılmaz, bu da kırışıklıkların gevşemesini ve yumuşamasını sağlar. Ayrıca yenilerinin oluşmasını önler.

Botoks Vücutta Yayılır Mı?

Botoks ile ilgili bir diğer endişe de vücutta yayılıp yayılmadığı. Dr Buket Yıldırım ; “Botoks sadece enjekte edilen yerde kalır, vücutta dolaşmaz. Yani, yüze enjekte edilirse, vücudun başka bir yerinde işe yaramayacak.” diyor. "Sistemik bir etkisi yok." diye ekliyor. “Sadece, enjekte edildiği yerden 3 cm’eye kadar hareket edebilir. Ancak, bazı moleküller kan dolaşımına girip vücuttaki uzak bölgelere ulaşsa bile, kullanılan kozmetik dozlar (genel olarak 100 birimden daha az), sistemik olarak zararlı olabilecek (2.500-3.000 birim) toksik dozdan çok daha düşüktür.”

Botoks Kasların Hareketini Engellerken Nasıl His Kaybı Olmuyor?

“Botoks, kaslara enjekte ediliyor ancak enjeksiyonun yapıldığı bölgeyi hissetmeye devam ediyoruz. Örneğin yüzümüze dokunduğumuzda hissedebiliyoruz. Çünkü vücutta iki tip sinir var. Biri hareketi sağlıyor diğeri ise his veriyor. Botoks ise sadece sinapsları bloklayan bir etki sağlıyor. Dolayısıyla hissetmeye devam ediyorsunuz.”

Botoksun Tedavi Alanları

Botok, biyolojik bloke edici prensibi sayesinde; migren, kas rahatsızlıkları ve bazı bağırsak rahatsızlıklarını tedavi etmek için de kullanılır. Kas sertliği, kas spazmları, aşırı aktif mesane veya mesane kontrolü kaybını da tedavi edebilir. Ayrıca aşırı terlemeyi durdurmak için kullanılır ve bu anlamda da oldukça fazla tercih edilen bir tedavidir.

Botoks Acı Verir Mi?

Enjekte edilebilir bir uygulama olduğundan, iğne cilde değdiği anda biraz acı hissedebilirsiniz. Bu acı hissini azaltmak için enjeksiyondan önce topikal uyuşturucu kremler veya buz kullanılabilir. Dr. Buket Yıldırım; “Enjeksiyonların kendisi çoğu kişi için acı verici değil; sadece, bazı kişiler diğerlerine göre daha duyarlı olabiliyor” diyor. Etkiler genellikle işlemden bir kaç gün sonra ortaya çıkıyor ve yaklaşık 3-4 ay kadar devam ediyor.

Yan etkileri; çoğu durumda, tedaviden sonra bir miktar şişme, kızarıklık veya morarma şeklinde olabiliyor. Kızarıklık ve şişlik tipik olarak bir ila iki günde geçiyor. Ancak morarma kısmen daha uzun sürebilir. Tamamen geçmesi birkaç günü bulabiliyor.

Botoks, söz konusu etkileri sayesinde kozmetik endüstrisinde uzun bir süredir kullanılmaktadır. Doktorların özellikle, kaz ayağı çizgileri ve kırışıklıkları için en çok tercih ettiği tedavi yöntemidir.

Botoks İçin Doğru Bir Aday Mısınız?

Dr. Buket Yıldırım: “Botoks tamamen kozmetik bir prosedür, bu nedenle bunun tamamen kişisel bir karar olduğunu söylemek daha doğrudur. Bazı insanlar ince çizgi ve kırışıklıkları ilk oluşmaya başladığı zamanlarda bunlardan rahatsız olmazlar. Onlara genellikle, çizgilerin belirginleştiğini görmeye başladıklarında veya kırışıklıklar yüz hareket etmediğinde de görünür olmaya başladıysa Botoks’a başlamalarını öneriyorum. Alındaki, kaşlardaki ve göz çevresindeki ince çizgileri veya kırışıklıkları gidermek istiyorsanız, Botoks iyi bir seçenek olabilir, ancak sizin için doğru bir seçenek olup olmadığını belirlemenin en iyi yolu, konuda yetkili bir hekimle görüşmeniz olacaktır.” şeklinde belirtiyor.

Botoks İçin İdeal Yaş Nedir?

“Önerilen bir yaş yok.” diyor Dr. Buket Yıldırım, “Önerilen yaş yok çünkü herkesin kas yapısı birbirinden farklı. Eğer 21 yaşında bir hasta görünür bir dinamik çizgiye sahipse, o kişiyi tedavi ederim; ancak, 21 yaşındaki başka bir hasta görünür çizgileri olmadan gelirse onda tedaviye ihtiyaç duymayabilirim.’’

Botoks Hangi Bölgelere Uygulanıyor?

Botoks’un yalnızca dinamik kırışıklıklarda etkili olduğunu, mevcut statik kırışıklıklarda yeterli olmadığını söylemekte fayda görüyoruz. Dinamik kırışıklıklar bazı özel yüz hareketleri yapınca ortaya çıkan kırışıklıklardır. Statik kırışıklıklar ise, yüzünüzü hareket ettirmediğinizde bile var olan daha derin kırışıklıklardır. Botoksun uygulanabildiği bölgelerden bazıları:

Kaz ayakları: Gözlerin kenarlarındaki gülümserken ortaya çıkan çizgilerdir.

Alın çizgileri: Kaşlarınızı kaldırırken alnınızda görülen yatay çizgilerdir.

Kaş arası çizgileri: Kaş arasında kaşlarımızı çatınca görülen dikey çizgilerdir.

Botulinum toksini genellikle göz etrafına ve alına küçük, kontrollü miktarlarda enjekte edilir. Enjekte edilen alanlarda kasları felç edecek ve sinir hücresi sinyallerini önleyecektir. Çünkü sinir hücresi sinyalleri, yüzdeki yüz kaslarının kasılmasından ve gevşetilmesinden sorumludur. Botoks, kasılma aşamasını durdurur ve cildi sabit tutarak; bu kırışıklıkları giderir.

Kişi, seçtiği tedaviden bağımsız olarak, uygulama sonrası uyulması önerilen talimatları dikkate alıp, cildine gereken önemi gösterirse uygulamaların etkileri daha uzun süre devam edebilir. Bunlardan bazıları; bol su tüketimi, yakıcı güneş ışınlarına maruz kalmamak, düzenli güneş koruyucu kullanmak ve sigara içmemek olarak sayılabilir. Elbette sonuçlar, kişilerin genetik yapısına, yaşam tarzına ve cilt bakım rutinlerine bağlı olarak değişebilir.

Hissedilenden daha yaşlı görünen bir yüz, Botoks tedavisi ile birlikte daha genç, dinamik ve taze bir görünüme kavuşabilir ve kişiye yıllara meydan okutacak sonuçları verebilir. Elbette yaşlanmak engellenemez ancak, botoks sayesinde yaşlı görünmek artık bir kader olmaktan çıkabilir.