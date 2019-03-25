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Botsvana’da bir uçak binaya çarptı

Bir pilot uçağıyla, öfkelendiği eşinin bulunduğu kulüp binasına çarptı. Pilot hayatını kaybetti.

İHA | 25.03.2019 - 05:21..
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Botsvana'nın Gaborone şehrindeki bir pilot, eşine sinirlenerek şehrin kuzeyindeki Matsieng Havaalanı’ndan Beechcraft Super King Air model uçağına bindi. Uzun süre alçak uçuş yapan öfkeli koca, uçağının rotasını eşinin içinde bulunduğu Matsieng Uçuş Kulübü binasına çevirdi.

Botsvana’da bir uçak binaya çarptı

SADECE PİLOT ÖLDÜ

Uçağıyla kulüp evine çarpan pilot, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili açıklama yapan Matsieng Uçuş Kulübü, olayda pilot hariç kimsenin hayatını kaybetmediğini açıkladı.

Botsvana’da bir uçak binaya çarptı

Kulüp, tesisin ve hava trafik kontrol (ATC) kulesinin tamamen yıkıldığını ve 13 otomobilin yandığını açıkladı.
Olay anı ve sonrası çevredekilerin kameralarına yansıdı

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