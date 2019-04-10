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Boyacıya uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı

Boya satan bir iş yerine yapılan uyuşturucu baskınında, 10 kişi gözaltına alındı.

İHA | 10.04.2019 - 17:02..
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda boya malzemeleri satılan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Boyacıya uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı

104 GRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda H.H.İ., S.A., A.P., H.G., M.A.U., H.Ö., K.T., E.G., E.K. ve İ.H.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 104 gram esrar maddesi ele geçiren ekipler, gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda E.G. isimli şahsın Pirsultan Mahallesi’nde bulunan evinde de arama yaptı.

Burada yapılan aramalarda ise 953 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.  Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.K. ve İ.H.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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