Boydak Holding'in yeni logosunda FETÖ esintisi

Kayseri sanayisinin önemli markalarından olan Boydak Holding'e FETÖ'yle ilişkisi nedeniyle 5 Eylül 2016'da TMSF tarafından el konulmuştu.

Holdingi o tarihten bu yana Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetiyordu. Ancak TMSF holdingin adını değiştirmeye karar verdi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da bu kararı; "FETÖ ile bu kadar aidiyeti tespit edilmiş bir ailenin soyadını daha fazla kullanmak istemiyoruz. Son aşamadayız, yılsonunda artık Boydak adını kullanmayacağız. Markalarımıza dokunan başka bir isimle yola devam edeceğiz" diyerek açıklamıştı.

YENİ İSİM VE LOGO AÇIKLANDI

Bugün holdingin yeni adı ve logosu kamuoyuna duyuruldu. Boydak Holding yoluna Erciyes Anadolu Holding olarak devam edecek.

Şirketin yeni logosu ise Erciyes Dağı'dan esinlenildi.

BANK ASYA BENZERLİĞİ

Ancak bu yeni logo akıllara soru işaretlerini de getirdi. Öyle ki Erciyes Anadolu Holding'in yeni logosu FETÖ'nün öne çıkan kurumlarından Bank Asya'nın logosuyla benzerlik taşıyor.