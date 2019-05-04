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Nevşehir'de emniyet simülasyon araçlarla test edildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarında yaralanma ve ölüm olaylarını aza indirmek amacıyla, vatandaşları simülasyon aracına bindirdi.

İHA | 04.05.2019 - 13:23..
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Her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası, Nevşehir’de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

SİMÜLASYON ARACINA BİNDİLER

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince simülasyon aracına bindirilen vatandaşlar, önce emniyet kemersiz daha sonra ise emniyet kemeri takılı bir şekilde araca bindirildi. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı’nda yapılan emniyet kemeri uygulamasında aracında emniyet kemeri takmayan araç sürücüleri durdurularak simülasyon aracına bindirildi.

5 kilometre hızla döndürülen araca binen araç sürücüleri ise araçtan indiklerinde bundan sonra kesinlikle emniyet kemeri takacaklarını söyledi.

EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Baş Polis Mehmet Yıldırım, "Bu aracın özellikleri insanlarımız araca bindiği zaman emniyet kemerinin önemini anlıyorlar. Burada araçlarımız 5 ila 10 kilometre hızla takla atmış vaziyette gösteriyoruz. Şehir içinde biliyorsunuz hız limiti 50 kilometre olmasına rağmen biz 5 kilometre hızla döndürdüğümüz zaman gerçekten emniyet kemerinin önemini anlıyorlar” diye konuştu.

Nevşehir'de emniyet simülasyon araçlarla test edildi

Nevşehir'de emniyet simülasyon araçlarla test edildi

Nevşehir'de emniyet simülasyon araçlarla test edildi

Nevşehir'de emniyet simülasyon araçlarla test edildi

Nevşehir'de emniyet simülasyon araçlarla test edildi

Nevşehir'de emniyet simülasyon araçlarla test edildi

Nevşehir'de emniyet simülasyon araçlarla test edildi

Nevşehir'de emniyet simülasyon araçlarla test edildi

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