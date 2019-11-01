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Bir kadın, boynuna piton dolanmış şekilde ölü bulundu

ABD'de polis, bir kadını evinde boynuna dolanmış bir pitonla, ölü halde buldu.

Haber Merkezi | 01.11.2019 - 04:40..
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ABD’de yılan yetiştiriciliği yapan bir kadının, boynuna dolanan pitonla ölü tespit edildiği belirtildi.

2.5 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YILAN BOYNUNA DOLANMIŞ

WLFI televizyonunun haberine göre, Oxford şehrinde, polis ekipleri, 36 yaşındaki Laura Hurst’ü evinde ölü buldu. Kadının boynuna, 2.5 metre uzunluğunda Ağlı Piton yılanı dolanmıştı. Kadının evinde toplamda 140 yılan tespit edildi. Polis, kadının yılan tarafından öldürüldüğünü tahmin ediyor. Yarın yapılan otopsinin, kadının ölüm nedenine netlik kazandırması bekleniyor.

Bir kadın, boynuna piton dolanmış şekilde ölü bulundu

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