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Boynuna ip bağlı genç ölü bulundu

Aksaray'da 17 yaşındaki gencin kullandığı otomobilde, ölmeden önce yazılan bir not polisin eline geçti. ‘Özür diledim’ notunun yazdığı ajanda, incelemeye alındı.

İHA | 23.05.2019 - 11:48..
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Aksaray Tacin Mahallesi sakinleri sabah saatlerinde boş bir arazide bahçe duvarına çarpmış bir otomobili fark edince, polise ve ambulansa haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Polisin 68 KP 507 plakalı otomobilde yaptığı incelemede, şoför mahallinde bir gencin boynunda ip bağlı halde hareketsiz olduğunu gördü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde de gencin öldüğü belirlendi.

Boynuna ip bağlı genç ölü bulundu

İP, AYDINLATMA DİREĞİNE BAĞLI BULUNDU

Polis ekipleri şahsın üzerinde yaptığı incelemelerde çıkan kimlikten, cesedin 17 yaşındaki V.E.S. olduğunu tespit etti. Olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, gencin boynundaki ipin parçalarını da aracın geliş istikametine göre yaklaşık 100 metre gerideki aydınlatma direğine bağlı olarak buldu.

Boynuna ip bağlı genç ölü bulundu

'ÖZÜR DİLEDİM' NOTU

Polis, otomobilin de gencin bir yakınına ait olduğunu tespit ederken yapılan araştırmalarda, araçta bulunan ajandada bir kızın ismi yazdığı ve gencin ölmeden önce yazdığı öngörülen ‘Özür diledim’ notu bulundu.

Boynuna ip bağlı genç ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, V.E.S.'nin ölüm nedenini araştırıyor.

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