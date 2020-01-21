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Boynundan vuruldu, gazetecilere 'Ölmedi, diye yazın' dedi

Zonguldak'ta yaşayan Ogün Bekar, Fadıl Ö. tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı sırada ilginç açıklamalarda bulundu.

DHA | 21.01.2020 - 14:25..
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 24 yaşındaki Ogün Bekar, tartıştığı akaryakıt istasyonu çalışanı Fadıl Ö. tarafından tabancayla boynundan vurularak yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Fadıl Ö., olay yerinden kaçarken, Bekar ise çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu Bekar, daha sonra ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Boynundan vuruldu, gazetecilere 'Ölmedi, diye yazın' dedi

''ALAMIYORLAR CANINI YAZIN''

Sedyeyle hastaneden çıkarılan Ogün Bekar, görüntü çeken basın mensuplarına, "'Boynundan vuruldu, ölmedi. Alamıyorlar canını' yazın." diye seslendi.

Fadıl Ö. ise polis ekiplerince silahıyla Alaplı ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Boynundan vuruldu, gazetecilere 'Ölmedi, diye yazın' dedi

Boynundan vuruldu, gazetecilere 'Ölmedi, diye yazın' dedi

Boynundan vuruldu, gazetecilere 'Ölmedi, diye yazın' dedi


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