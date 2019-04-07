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Bozayı yavrusu ile yemek aradı

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir bozayı, yavrusu ile ilçedeki yerleşim alanlarında dolaşıp yiyecek aradı.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 08:05..
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Sarıçam ormanları ve yılın büyük bir bölümü karla kaplı olan Kars Sarıkamış'ta, kış uykusundan uyanan ayılar, zaman zaman yavrularıyla yerleşim alanlarına inerek yiyecek arıyor.

Bozayı yavrusu ile yemek aradı

BOŞ ARAZİLERE EKMEK BIRAKILDI

Özellikle ilçe çöplüğüne gelerek karnını doyuran bozayılardan biri de yavrusu ile ormanlık alandan çıkıp çevresi karla kaplı olan TOKİ konutları bölgesine geldi.
Yerleşim alanında adeta tur atıp dolaşarak yiyecek arayan bozayı ile arkasındaki yavrusunu görenler, durumu Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ekipler de ayıların olduğu alana gelip boş arazilere ekmek bıraktı. Anne bozayı, yavrusuyla ekmekleri yiyerek karnını doyurdu.

Bozayı yavrusu ile yemek aradı

Ardından Sarıkamış Spor Lisesi bahçesinde bir süre dolaşan anne ve yavru ayı tekrar ormanlık alana dönüp gözden kayboldu.
Bölgede tedbir alan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler de halka özellikle bu mevsimde daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bozayı yavrusu ile yemek aradı

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