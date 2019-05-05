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Bozcaadalılar izmarit topladı

İlçede Kaymakamlık tarafından sigara izmariti toplama etkinliği düzenledi. Yapılan etkinlikte, izmaritlerin çevreye ve doğaya verdiği zararlar için farkındalık yaratmak hedeflendi.

DHA | 05.05.2019 - 19:01..
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Çanakkale Bozcaada’da izmaritler üzerinden farkındalık etkinliği yapıldı.

İlçede Çınaraltı'nda başlayan etkinlikte, katılımcılar farkındalık yaratmak için beyaz tişört giydi. Kampanyaya destek veren katılımcılara Bozcaada Eczanesi temizlik eldiveni dağıttı.

Bozcaadalılar izmarit topladı

YARIM SAAT SÜRDÜ

Bozcaada Kaymakamlığı katılımcılara pet şişede su ikram ederken, Bozcaada Belediyesi de çevre temalı şapka dağıttı.

Bozcaadalılar izmarit topladı

Etkinliğe; Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, kurum ve daire amirleri, ada halkı ve Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği üyeleri beyaz tişörtlerle katıldı. Yarım saat süren farkındalık ettiğinde, onlarca pet şişeye dolduran sigara izmaritleri toplandı.

Bozcaadalılar izmarit topladı

Bozcaadalılar izmarit topladı

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