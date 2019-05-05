Bozcaadalılar izmarit topladı

1

Mısır: Türkiye'nin sondajları bizi endişelendiriyor

Türkiye'nin Akdeniz'de gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını endişe ile takip ettiğini söyleyen Mısır, Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmaların yasak olduğunu söyledi